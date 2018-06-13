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среда, 13 июня, 2018, 23:40 Мир
В Вашингтоне надеются на полное разоружение КНДР в течение 2,5 лет, – Помпео

Официальный Вашингтон хочет, чтобы Пхеньян осуществил конкретные меры по ядерному разоружению в течение следующих 2,5 лет.

Об этом заявил в среду государственный секретарь США Майк Помпео во время брифинга в Сеуле, сообщает «Укринформ».

«Я надеюсь, что мы увидим, как вы сказали, «масштабное разоружение», что-то вроде этого. Так, мы надеемся, что сможем достичь этого в течение следующих двух с половиной лет», – цитирует Госдепартамент США слова главы американской дипломатии.

В то же время, Помпео подчеркнул, что для достижения этой цели нужно приложить еще много усилий. По его словам, хотя конкретные временные планы еще не определены, стороны уже достигли взаимопонимания.

Госсекретарь США также отметил, что северокорейская сторона осознает, что процесс денуклеаризации будет проходить в условиях тщательной проверки.
СШАКНДРДональд ТрампМайк Помпео
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2018-06-14 00:13 :01