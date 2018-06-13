В Украине выпал гигантский град, – фото

Сегодня, 12 июня, в Ужгороде прошел град, диаметр которого достигал нескольких сантиметров. Пользователи социальных сетей опубликовали в сети фотографии кусков льда впечатляющих размеров.

В сети появились фото и видео града, – пишет Апостроф.

Ужгород и Мукачево уже накрыл ливень. В областном центре дождь сопровождался крупным градом. Такую погоду синоптики прогнозируют Закарпатью на ближайшие дни.

Пользователи соцсетей отмечают, что град достигал 4 сантиметров в диаметре.

О пострадавших в результате непогоды на данный момент неизвестно. Также не сообщается и о каких-либо повреждениях, которые могли произойти во время града.

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