В Париже полиция освободила заложников и арестовала террориста

Полицейские арестовали мужчину, который захватил заложников в Париже. Все пострадавшие находятся в безопасности.

Об этом сообщил глава МВД Франции Жерар Коллом в Twitter, – передает УП.

«Мужчина арестован и заложники находятся в безопасности. Я приветствую профессионализм и действия полиции и службы спасения», – написал министр.

В то же время он не уточнил количество заложников.

12 июня неизвестный мужчина захватил по разным данным от двух до трех заложников в 10-м округе Парижа.

Среди заложников был мужчина и беременная женщина, им удалось убежать от нападавшего.

По данным правоохранителей, злоумышленник был вооружен, однако, возможно, его оружие было муляжом. Полиция отвергала террористическую подоплеку нападения.

По данным СМИ, нападающий требовал связать его с посольством Ирана и передать через посла сообщение для французского правительства.

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