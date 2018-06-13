В оккупированном Крыму – масштабное отключение электроэнергии

В аннексированном Россией Крыма сообщают о масштабном отключении электроэнергии.

Обесточен весь Симферополь: нет света в торговых центрах, кафе, остановились троллейбусы, пишет «Радио Свобода».

Также об отключении света сообщают жители Севастополя и Ялты в соцсетях.

Подконтрольный Москве руководитель аннексированного Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook сообщил, что весь полуостров остался без света.

«На подстанции «Тамань» из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключения линий. Весь Крым остался без света. В течение трех часов энергоснабжение будет восстановлено. Просим соблюдать спокойствие», – написал Аксенов.

Связь в российской сети МТС в Крыму отсутствует полностью, мобильный оператор Win mobile работает с перебоями.

В Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым обеспечивается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и через энергомост из Кубани.

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