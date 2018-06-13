В Одесской области студентку отравили неизвестным веществом

В Одесской области правоохранители получили информацию о скоропостижной смерти 18-летней уроженки Саратского района, которая училась и жила в г. Килия. Ее тело обнаружили в комнате в общежитии местного лицея без признаков насильственной смерти.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

«По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила в результате отравления неизвестным веществом», – говорится в сообщении.

По данным местного издания Думская, погибшая – Наталья Ярошенко, выпускница 2016 года Килийской школы-интерната.

Правоохранители установили, что спиртные напитки и наркотические вещества девушка не принимала. Предсмертного письма девушка также не оставляла намерений самоубийства не высказывала.

Сейчас назначены экспертизы, которые установят причину смерти. По данному факту открыто уголовное производство.

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