В Нидерландах одобрили соглашение с Украиной относительно суда по делу МН17

Обвинительные приговоры в деле по катастрофе «Боинга» над Донбассом могут быть выполнены в Украине, а суд сможет использовать видеосвязь.

Нидерландские законодатели 12 июня одобрили соглашение, подписанное между их страной и Украиной, сообщает DW.

Соглашение призвано облегчить возможное преследование лиц, ответственных за падение малайзийского «Боинга», включая использование видеосвязи.

Утвержденный договор закрепляет положение о том, что судебный процесс состоится в нидерландском суде, скорее всего, в Гааге.

Если будут вынесены обвинительные приговоры, они могут быть приведены в исполнение на территории Украины, если осужденных не выдадут Нидерландам.

Одобрение соглашения – «важный шаг на пути к поиску истины и привлечения подозреваемых к суду, тем самым удовлетворяя требования родственников жертв», - заявил нидерландский министр иностранных дел Стеф Блок.

6 июня правительство Нидерландов заявило, что не видит ответственности властей Украины за катастрофу малайзийского «Боинга» в 2014 году в небе над Донбассом.

«По мнению правительства, на сегодня не существует юридически убедительных доказательств того, что Украина действовала преступно, когда не закрыла свое воздушное пространство», – говорится в письме Стефа Блока депутатам нижней палаты нидерландского парламента.

В мае Нидерланды и Австралия возложили ответственность за крушение «Боинга» на Россию.

В результате падения пассажирского самолета, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли 298 человек, большинство – граждане Нидерландов.

В Кремле отрицают причастность к этой авиакатастрофе.

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