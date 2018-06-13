В Македонии отказались подписывать соглашение о переименовании страны

Президент Македонии Георге Иванов заявил, что не подпишет соглашение с Грецией о переименовании страны.

Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на Slobodna Evropa.

По его словам, соглашение о переименовании Македонии содержит слишком много уступок Греции.

«Эта вредоносная сделка, которая является уникальной для истории человечества, она является неуместной и неприемлемой для меня, она нарушает Конституцию, законы и подрывает государственные институты. Я не буду легализовать политическую самодеятельность правительства», – сказал Иванов.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев и глава МИД Никола Димитров утром пришли к президенту, чтобы сообщить о сделке. Однако встреча длилась всего две минуты.

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