В Македонии отказались подписывать соглашение о переименовании страны

Президент Македонии Георге Иванов заявил, что не подпишет соглашение с Грецией о переименовании страны.
Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на Slobodna Evropa.
По его словам, соглашение о переименовании Македонии содержит слишком много уступок Греции.
«Эта вредоносная сделка, которая является уникальной для истории человечества, она является неуместной и неприемлемой для меня, она нарушает Конституцию, законы и подрывает государственные институты. Я не буду легализовать политическую самодеятельность правительства», – сказал Иванов.
Премьер-министр Македонии Зоран Заев и глава МИД Никола Димитров утром пришли к президенту, чтобы сообщить о сделке. Однако встреча длилась всего две минуты.