В Канаде увидели «Киборгов» и поддержали Олега Сенцова

Зрители фильма «Киборги» в Оттаве присоединились к международной акции с требованием к России освободить крымского режиссера, украинского политического заключенного Олега Сенцова.

Показ состоялся в кинозале Музея истории, расположенного вблизи парламента Канады, сообщает Укринформ.

Присутствующие во время показа, среди которых были не только члены украинской общины, но и дипломаты, чиновники, чиновники и канадские военные, сделали совместную фотографию с плакатами #FreeSentsov. Присоединилась к флешмобу и делегация украинских депутатов, которая находилась с официальным визитом в Оттаве.

Кроме этого, перед началом фильма на экране транслировался огромный слоган Save Oleg Sentsov, а на входе посетителям раздавали футболки с изображениями украинских политических заключенных.

Также об украинских политических заключенных упомянули в своем выступлении автор сценария фильма Наталья Ворожбит и продюсер Иванна Дядюра.

Директор Конгресса украинцев Канады Игорь Михальчишин объявил, что украинская община будет принимать также активное участие в различных акциях, приуроченных к проведению на территории РФ Чемпионата мира по футболу.

Украинского режиссера Олега Сенцова, который 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России, в РФ приговорили к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в «террористической деятельности» на территории аннексированного Крыма.

Сейчас в России и аннексированном Крыму содержатся 64 украинских политзаключенных, освобождения которых требует Олег Сенцов.

Напомним, члены обеих палат парламента Канады выступили в поддержку украинского политического заключенного Олега Сенцова.

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