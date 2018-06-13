В Калининграде построили стадион к ЧМ на болоте с птичьими колониями

В Калининграде на Октябрьськом острове построили стадион перед Чемпионатом мира по футболу.

Об этом сообщает УП со ссылкой на исследования АР.

Как пишет агентство, «Октябрьский остров считался «маленьким кусочком рая» в российском городе Калининград». Однако это было до постройки стадиона.

Остров, на котором построили стадион, был одним из последних природных водно-болотных угодий Калининграда. Он расположен на загрязненной реке Преголя.

«Его мягкая глина защищала птичьи колонии от промышленного развития портового города во время немецкого, советского и российского правления», – отмечает АР.

Однако это изменилось в 2014 году, когда остров засыпали больше тонной песка, чтобы стабилизировать его поверхность для строительства стадиона.

Экологи выступили против строительства стадиона на острове.

«Это был типичный остров в дельте реки с торфом и болотным камышом. Это был небольшой кусочек рая в городе, где жили птички... Действительно, если бы Россия уделяла бы больше внимания защите окружающей среды, он (остров – УП) мог потенциально стать резервацией или национальным парком в городе», – рассказала местный эколог Александра Королева.

Она выступала против строительства стадиона, подчеркивая, что остров был фильтром для загрязненной реки и заявила, что «мы многое потеряли и я не вижу, чего мы достигли».

Как отмечает АР, новый стадион должен стать центром коммерческих и жилых проектов после Чемпионата мира. Это может грозить остальным незастроенной части острова.

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В то же время российские чиновники подчеркивают, что строительство не нарушило экологические нормы.

«Все было сделано в соответствии с лучшими практиками. Это место, на мой взгляд, было больше похоже на пустырь, чем на место с хорошей природой. Теоретически, конечно, вы можете назвать любое болото очень красивым и экологически чистым местом, но это не верно в отношении инфраструктуры и города», – заявил глава российского государственного оргкомитета ЧМ Аркадий Дворкович.

Вице-премьер-министр Калининградской области Александр Рольбинов также отрицает наличие экологических проблем.

«Я не помню никакой оппозиции со стороны экологов», – заявил он, отметив, что основным фактором были транспортные связи острова с остальной частью города.

«Мы выполнили это задание на отлично», – утверждает чиновник.

Однако, как отмечает АР, раньше был еще один вариант относительно стадиона перед ЧМ.

На стадии разработки тогдашний министр спорта Виталий Мутко заявлял, что болотные угодья Октябрьского острова были слишком дорогими и сложными для строительства и предложил восстановить существующий стадион «Балтика» в Калининграде.

Однако местные чиновники выступили против предложения экс-министра, заявляя, что старый стадион – это историческая местность.

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