В Херсоне пройдет благотворительный аукцион в поддержку особого художника

14 июня в 15:00 в помещении Херсонского областного художественного музея им. А. Шовкуненко состоится благотворительный аукцион в поддержку Андрея Лещинского – художника, который рисует без рук.

Мероприятие инициировано Благотворительным фондом «Будущее Херсонщины»,– сообщают Херсонские вести.

Как сообщают организаторы, собранные средства пойдут на компьютерные принадлежности и обучения этого талантливого молодого человека с инвалидностью, который находит вдохновение для творчества и уже является узнаваемым местным художником.

Андрей Лещинский будет присутствовать на мероприятии лично и расскажет свою историю взлетов, падений, вдохновения и отчаяния. А еще – всех ждет мастер-класс по живописи от мастера, и конечно, его новая коллекция картин для аукциона! Стартовая цена лота – 300 грн.

Сейчас Андрей проживает в гериатрическом пансионате Каховки. Принимает активное участие в различных спортивных соревнованиях и рисует без рук. Год назад Благотворительный Фонд «Будущее Херсонщины» при поддержке Центра «Тотем» собрал небольшую сумму во время аналогичного аукциона, где известные художники пожертвовали свои работы в его пользу, чтобы купить творческие принадлежности для парня. За год Андрей учился ремеслу и упорно рисовал, чтобы оправдать доверие всех, кто его поддерживал и продолжает это делать.

В сообщении организаторов говорится: «Мы не агитируем помогать Андрею, мы предлагаем дать ему удочку и научить ловить рыбу. За год Андрей, благодаря продаже своих картин, смог самостоятельно купить себе компьютер, а теперь – стремится придать своему творчеству новый вектор в медиа пространстве».

Приобретение специального оборудования даст возможность Андрею создавать авторский IT продукт и сделать важный шаг в карьерном развитии, стать финансово независимым художником. Важным для ребенка является общение с людьми, которого в стенах пансионата катастрофически не хватает. Поэтому, ваше внимание и моральная поддержка просто необходимы.

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