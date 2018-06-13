Украинский спецкор в России про Сенцова: Не будет как с Савченко

Сейчас, к сожалению, эта тема не является главной в России. Кремлевские эксперты и чиновники об акции в поддержку Сенцова говорят, что раньше все так же требовали освобождения Надежды Савченко, а сейчас все делают другую историю с Олегом Сенцовим.
Об этом рассказал собственный корреспондент агентства УНИАН в России Роман Цимбалюк, – передает 24.
По его словам, в Кремле отмечают, что не будет так, как было с Савченко.
«Они фактически передергивают слова, что любой гражданин Украины не заслуживает того, чтобы находиться в российской тюрьме, а главное за преступления, которые они не совершали», – рассказал Цымбалюк.
Корреспондент также добавил, что в России об акции вообще не говорят и фактически упрощают ситуацию.
«То есть, это все к тому, что сейчас много людей ходят в футболках «Save Sentsov», а когда-то было «Свободу Надежды Савченко». Мне об этом лично спикер МИД России пишет в комментариях в Facebook, то о чем можно говорить», – подчеркнул Роман Цимбалюк.