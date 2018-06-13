Украинский фильм «Донбасс» покажут на Мюнхенском кинофестивале

Мюнхенский кинофестиваль (Filmfest München) объявил конкурсную программу на этот год. В секции международного независимого кино будет представлена драма «Донбасс» украинского режиссера Сергея Лозницы.

Об этом сообщила компания Arthouse Traffic, – пишет Интерфакс-Украина.

В этом году Мюнхенский фестиваль пройдет с 28 июня до 7 июля.

Как сообщалось, мировая премьера фильма «Донбасс» состоялась 9 мая в рамках программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, лента была удостоена премии за лучшую режиссуру.

«Донбасс» создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Картина стала одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино (Госкино). Съемки проходили в г. Кривой Рог (Днепропетровская обл.).

Выход фильма «Донбасс» в украинский прокат запланирован на 2018 год.

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