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среда, 13 июня, 2018, 1:10 События
Украинские военные провели успешный рейд на позиции оккупантов Донбасса

В результате рейда на позиции боевиков 9 оккупантов ликвидированы. О таком успехе украинских военных и о потерях живой силы оккупантов написали сами боевики в сепаратистском паблике.

На это сообщение врага обратил внимание офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

На своей странице в Фейбук офицер Генштаба ВСУ разместил первоисточник – сообщение о потерях боевиков на наблюдательном пункте, который сразу же заняли бойцы ВСУ, ликвидировав двух боевиков. Далее украинские военные ликвидировали еще семь оккупантов, которые не догадывались, что эта позиция уже совсем не их. В итоге – 9 ликвидированных боевиков.

На каком именно участке фронта на Донбассе враг претерпел таких значительных одномоментных потерь в живой силе, – неизвестно.

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война в ДонбассеООС
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2018-06-13 03:10 :10