Украина всё-таки получит 1 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС

Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.
Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, – сообщает «Украинская правда».
«Европарламент проголосовал за новую макрофинансовую помощь Украине в 1 млрд евро. Если все пойдет хорошо, первый транш может быть выплачен в сентябре. 527 депутатов проголосовали «за» и 127 – против», – написал Йозвяк.
EP voted in favour of the new 1€ billion MFA for #Ukraine. if all goes well, the first tranche can be disbursed in Sep. 527 for and against 124— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 13 июня 2018 г.
На новость отреагировал Президент Петр Порошенко, который поблагодарил друзей Украины в Европарламенте и европейских институтах за единство в поддержку Украины.
«Это еще одно свидетельство нашего реального прогресса на пути реформ», – отметил глава государства.
13 июня 2018 г.