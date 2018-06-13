Украина всё-таки получит 1 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС

Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, – сообщает «Украинская правда».

«Европарламент проголосовал за новую макрофинансовую помощь Украине в 1 млрд евро. Если все пойдет хорошо, первый транш может быть выплачен в сентябре. 527 депутатов проголосовали «за» и 127 – против», – написал Йозвяк.

EP voted in favour of the new 1€ billion MFA for #Ukraine. if all goes well, the first tranche can be disbursed in Sep. 527 for and against 124 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 13 июня 2018 г.

На новость отреагировал Президент Петр Порошенко, который поблагодарил друзей Украины в Европарламенте и европейских институтах за единство в поддержку Украины.

«Это еще одно свидетельство нашего реального прогресса на пути реформ», – отметил глава государства.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.