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среда, 13 июня, 2018, 16:01 Экономика
Украина всё-таки получит 1 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС

Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк, – сообщает «Украинская правда».

«Европарламент проголосовал за новую макрофинансовую помощь Украине в 1 млрд евро. Если все пойдет хорошо, первый транш может быть выплачен в сентябре. 527 депутатов проголосовали «за» и 127 – против», – написал Йозвяк.

На новость отреагировал Президент Петр Порошенко, который поблагодарил друзей Украины в Европарламенте и европейских институтах за единство в поддержку Украины.

«Это еще одно свидетельство нашего реального прогресса на пути реформ», – отметил глава государства.

 
ЕСУкраинамакрофинансовая помощь
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2018-06-13 16:38 :41