Украина вошла в состав Экономического и социального совета ООН

Генеральная Ассамблея ООН во время голосования в среду избрала Украину в состав Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) на период 2019-2021 гг.

Членство Украины в ЭКОСОС поддержали 176 государств, сообщает «Укринформ».

«Для Украины членство в ЭКОСОС будет способствовать реализации лучших мировых практик в сфере социально-экономических реформ. Планируем также более активно использовать потенциал ООН для решения актуальных гуманитарных проблем», – заявил после процедуры избрания постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

ЭКОСОС – один из шести ключевых органов ООН, который отвечает за координацию деятельности ООН и ее специализированных учреждений в экономической и социальной сферах. Он уполномочен, в том числе, созывать специальные заседания по чрезвычайных ситуациях гуманитарного характера. В состав Совета входят 54 государства-члена ООН.

Как уточнили в Постоянном представительстве Украины при ООН, в 2019 году ЭКОСОС сосредоточится на «развитии равноправного и инклюзивного общества, в частности обеспечении гендерного равенства, усилении социальной защиты людей с особыми потребностями, улучшении гуманитарной ситуации в зонах конфликтов, поддержке малого и среднего предпринимательства, борьбе с изменением климата».

Последний раз Украина избиралась в состав ЭКОСОС на период 2010-2012 годов.

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