«Укравтопром» констатирует десятикратное сокращение производства автомобилей в стране

В мае 2018 года с заводов Украины вышло 442 автотранспортных средства, что в 90 раз меньше майского результата 10-летней давности.

Об этом сообщается на сайте ассоциации «Укравтопром».

Как отмечается в сообщении, пятый месяц подряд статистику легкового сегмента национального автопрома формируют исключительно данные о крупноузловой сборке, которая осуществляется на заводе «Еврокар».

В мае на Закарпатье было собрано всего 374 автомобиля Skoda, что на 39% меньше, чем в предыдущем месяце.

По сравнению с июньским результатом прошлого года, несмотря на низкую базу сравнения, объем выпуска легковых автомобилей снизился на 43,5%.

Продолжает демонстрировать отрицательную динамику производство коммерческих автомобилей. По сравнению с маем 2017 года производство коммерческих автомобилей упало почти на 17%, а к апрелю текущего года наполовину, до 5 штук.

В статистике отсутствуют данные по КрАЗу, который перестал раскрывать информацию об объемах производства своих автомобилей с августа 2016 года.

В то же время, производство автобусов в отчетном месяце выросло на 17% до мая 2017 года и на 26% к апрелю 2018 года и составило 63 штуки.

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