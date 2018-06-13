Убийство журналиста Веремия: Апелляционный суд приговорил Крысина к пяти годам тюрьмы

Апелляционный суд Киева в среду, 13 июня, приговорил Юрия Крысина в деле об убийстве журналиста Вячеслава Веремия во время Євромайдана в Киеве до 5 лет тюрьмы.

Об этом сообщает «Неделя».

Сообщается, что прокуратура настаивала дать Крысину шесть лет лишения свободы, представители потерпевших – семь лет.

Кассационная жалоба может быть подана в течение трех месяцев со дня провозглашения. Также Крысину засчитали время нахождения в СИЗО из расчета один день за два.

«По мнению коллегии судей, не было достаточно оснований для признания искреннего раскаяния Крысина, поскольку выводы суда первой инстанции по этому не мотивированы. Из поведения Крысина в судах первой и апелляционной инстанции искреннего раскаяния также не усматривается. Также при назначении Крысину наказания не учтены степень тяжести правонарушения, которое относится к тяжким. Характер противоправных действий, которые характеризовались неуважением к обществу, немотивированной жестокостью. Без внимания суда остались обстоятельства, на фоне которых Крысин совершал противоправные действия, его роль в них и привлечения других лиц», – зачитал судья Николай Ященко.

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