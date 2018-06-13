Тарас Чорновил объяснил, почему в Украине нельзя отменять должность Президента

Чтобы отказаться от должности Президента, нужно еще много чего изменить в украинском политикуме. Пока же политические элиты еще не готовы к такой ответственности.

Такое мнение высказал народный депутат Украины Тарас Чорновил в программе «Vox populi» на телеканале ZIK.

«Пока нет достаточно серьезного политического структурирования общества, пока существуют лидерские, а не идеологические партии, и в конце концов, нет парламентской ответственности, нельзя упразднять должность Президента», – считает Тарас Чорновил.

По мнению политика, этого нельзя делать не только потому, что сегодня в Украине продолжается война, а Президент является Верховным главнокомандующим.

«Вот представим, что у нас была бы парламентская республика. Но ни наш парламент, ни правительство не были бы другими, и как бы тогда принимались и утверждались решения в ситуации войны и противостояния агрессору? Как бы принимались и утверждались решения в связи с реформами, когда большинство политиков хотят играться в популизм?» – заметил Чорновил.

Поэтому, чтобы отказаться от должности Президента, нужно еще много чего изменить в украинском политикуме.

«Видимо, сильная президентская власть не является лучшей формой правления. Впрочем мы все очень любим хвалить Сингапур, но забываем, что это была жесткое авторитарное президентское государство. Также мы любим хвалить США – а это самая успешная страна мира и достаточно мощное президентское государство. Зато в Германии абсолютно противоположная ситуация, однако плохое это государство – нет, хорошее!» – сравнил Чорновил.

Поэтому политик заключает, что главное не форма государства, а ее наполнение.

«Для меня не является приоритетом, какая форма государственного правления будет определяющей, но уверен, что все должно произойти в свое время. И когда в течение хотя бы 2-3-х созывов будет ответственный парламент, и это войдет за правило, то только тогда нужно ставить на референдум вопрос об изменении государственного устройства. Пока же наши политические элиты еще не готовы к такой ответственности», – убежден Тарас Чорновил.

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