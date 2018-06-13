Тарас Чорновил: Контракт у меня не с Порошенко

В свое время я писал аналитику для Администрации Президента. Но контракт у меня не с Порошенко. Работаю я на зарубежные компании.

Об этом в эфире программы Vox populi на телеканале ZIK заявил политолог Тарас Чорновил.

Отвечая на вопрос зрителя, работает ли политолог на Президента, Тарас Чорновил заявил, что он поддерживает Порошенко и так, как и каждый украинец, который за него голосовал, отвечает за свой выбор.

«Я имею свой выбор, за который должен отвечать. Вот на выборах я проголосовал за Порошенко. И если он не сделает вещь, которую я буду считать преступлением против нашей страны, я буду его поддерживать. А пока такого не произошло. Я не вижу факта, который можно так трактовать. Я вижу много позитива. Поэтому пока этого не произошло, я тоже несу определенную ответственность. Выбрал – с ним иди», – отметил гость программы.

Тарас Чорновил отметил, что на телеканалах он говорит не только про позитивные действия Порошенко, но и указывает на его недостатки.

«Да и фамилию Порошенко я вспоминаю в разы меньше, чем его оппоненты. Такое впечатление, что они больше зациклены на нем, чем я. За пять эфиров я могу лишь один раз упомянуть про него. И если бы сейчас не было вопроса, я бы о Порошенко не упомянул», – добавил Чорновил.

Политолог подчеркнул: несмотря на то, что в свое время он писал аналитику для Администрации Президента, контракт у него не с Порошенко.

«Но с действующей властью интересно работать политологом. Это массив информации, в том числе закрытого доступа. Но мне в этом уж настолько не повезло, но как бывший депутат, как человек, который очень хорошо знаком с нынешним политическим классом, у меня есть свои пути получать и передавать информацию.

Но работаю я на зарубежные компании, и это облегчает мое пребывание в Украине, в частности с той точки, чтобы я мог думать и говорить то, что я хочу», – рассказал Тарас Чорновил.

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