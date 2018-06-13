Суд отказался рассматривать дело убийства Вороненкова

Шевченковский районный суд Киева вернул прокуратуре на доработку обвинительный акт по делу убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Соответствующее решение объявил 13 июня председательствующий судья по этому делу Виталий Циктич по результатам рассмотрения ходатайства стороны защиты, сообщает Укринформ.

«Посоветовавшись в совещательной комнате, суд постановил вернуть обвинительный акт прокурору на доработку», – сказал судья.

Также суд продлил меры пресечения в виде содержания под стражей до 11 августа обвиняемым по данному уголовному делу Ярославу Тарасенко и Александру Лосю.

В ходе подготовительного судебного заседания в среду адвокаты обоих обвиняемых выразили ходатайство о возвращении обвинительного акта прокурору на доработку из-за недостатков в установлении следствием всех обстоятельств совершения преступления Тарасенко и Лосем. «В обвинительном акте четко не установлена роль Тарасенко в убийстве Вороненкова», – заявил в суде адвокат Владислав Добош.

Вместе с тем в ходе подготовительного заседания суд отказал обвиняемому Тарасенко в отводе состава коллегии судей. «Суд принял решение отказать в удовлетворении ходатайства Тарасенко в отводе состава суда», – объявил судья.

В частности, Тарасенко заявил отвод всему составу суда «в связи с предвзятостью и нарушением моего права на защиту».

Тарасенко обосновал необходимость отвода тем, что коллегия судей не удовлетворила ходатайство его адвоката Владислава Добоша о предоставлении времени для ознакомления с обвинительным актом.

Так, Добош был защитником Тарасенко на этапе досудебного расследования дела, однако обвиняемый отказался от его услуг. В связи с этим Тарасенко предоставили государственного адвоката. Однако во время подготовительного заседания 13 июня Добош сообщил в суде, что обвиняемый вновь заключил с ним договор о защите. В связи с этим он просил суд предоставить ему три часа для ознакомления с обвинительным актом. Вместе с тем коллегия судей удовлетворила его ходатайство частично и дала час на ознакомление с обвинительным актом. Судьи объяснили свое решение тем, что адвокат сопровождал Тарасенко во время досудебного следствия, а поэтому знаком с материалами дела.

Бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили 23 марта 2017 года около гостиницы Premier Palace в Киеве. Убийца попал в экс-депутата четыре раза – Вороненков скончался на месте, нападавший также был ранен и скончался в больнице.

Обвиняемыми по делу проходят Ярослав Тарасенко и Александр Лось. Им инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство и соучастие в преступлении).

Кроме того, 9 октября 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в организации убийства Вороненкова подозревают российского криминального авторитета Владимира Тюрина, который ранее был гражданским мужем жены Вороненкова Марии Максаковой.

Следствие считает, что Тюрин подконтрольный ФСБ РФ и заказал убийство Вороненкова в обмен на преференции со стороны российских спецслужб для криминальных группировок.

Также прокуратура объявила о подозрении в организации и совершении этого убийства гражданам Украины Юрию Василенко и Ярославу Левенцу. Оба сейчас находятся в розыске.

13 июня Шевченковский райсуд Киева начал подготовительное заседание по делу убийства Вороненкова.

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