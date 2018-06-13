Студенты Прикарпатского вуза стали первыми стипендиатами Фонда Восточноевропейских исследований

Студенты Прикарпатского национального университета первыми в Украине стали стипендиатами Фонда Института Восточноевропейских исследований. Это стало возможно благодаря подписанному вчера, 12 июня, в двустороннем соглашении о сотрудничестве между Фондом Института Восточноевропейских исследований (г.Варшава, Республика Польша) и Прикарпатским национальным университетом им. Василия Стефаника.

Об этом IA ZIK сообщили в пресс-службе ОГА.

На торжества до Ивано-Франковска лично прибыл Зигмунт Бердыховский, основатель Фонда и глава программного Совета Экономического форума в Крынице-Здруй (общеизвестного как Центрально-европейский Давос).

Во время встречи со студентами и преподавателями основатель Фонда Зигмунт Бердыховский и ректор университета Игорь Цепенда подписали документ, который предусматривает предоставление в течение учебного года денежных стипендий от Фонда лучшим студентам Прикарпатского национального университета.

После подписания основатель Фонда Зигмунт Бердыховский вручил десяти лучшим студентам университета сертификаты на получение денежных стипендий Фонда. Экспертная комиссия Фонда решила отметить студентов, которые приобретают знания, в частности, в направлении туризма, естественных наук и экономики. Основными критериями оценки стало владение студентами английским языком на уровне B2, средний балл за период обучения (не ниже 4,5). Дополнительным преимуществом стало знание ими польского языка. Поэтому сейчас и в течение учебного года, студенты будут получать ежемесячно стипендию в размере эквивалента 100 долларов.

В завершение встречи Зигмунт Бердыховский анонсировал для студентов университета проведение конкурса магистерских работ в рамках проекта «Европа Карпат», победитель которого также будет отмечен премией Фонда.

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