Странно, что Украина приветствует еще один газопровод, который пойдет в обход ее территории, – Рябцев

Странно слышать о том, что Украина приветствует запуск газопровода TANAP. Ведь, хотя он в перспективе действительно уменьшит зависимость ЕС от российского газа, однако пойдет в обход Украины. Таким образом мы потеряем доходы от транзита российского топлива, которое шло через нашу территорию.

Такое мнение в эфире информационного проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK высказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

Комментируя заявление Президента Порошенко о запуске газопровода TANAP, он подчеркнул: очень странно слышать, когда мы приветствуем строительство еще одного газопровода в обход Украины. Ведь тот российский газ, который транспортировался по нашей территории в Европу, приносил государству прибыль в виде поступлений за транзит.

«Теперь мы приветствуем еще один газопровод, который, действительно в перспективе уменьшает зависимость ЕС от российского газа, однако и уменьшает зависимость Европы от Украины как транзитера», – подчеркнул Рябцев.

По его словам, сейчас азербайджанское месторождение Шахдениз предоставляет лишь 7 млрд кубометров газа – то есть, именно то количество, которое требует, собственно, Турция. Если же газовый маршрут таки достроят до Италии или Греции, скорее всего, все, что будет добываться в Азербайджане, будут распределять между этими государствами.

«Тогда газотранспортная система Украины станет ненужной, потому что 8 млрд. кубометров дефицита, который сейчас имеет Италия, она будет получать как раз из этого южного маршрута. Тогда украинский не будет уже кратчайшим маршрутом для этого государства. Кстати, сейчас именно она больше всего заинтересована в сохранении транзита по территории Украины», – отметил эксперт.

Да и шансы поставки к нам азербайджанского газа не очень высоки. Ведь, если после 2022 года удастся удовлетворить потребности Турции, Греции, Болгарии или Румынии, только тогда сможем получить этот излишек.

«Но для этого нужно либо решить вопрос транспортировки газа с территории Румынии через Тирасполь, то есть непризнанную «Приднепровскую Молдавскую республику», или построить соответствующий интерконнектор, который бы связал Румынию с Украиной через Одесскую область. Однако, для этого нужно потратиться», – убежден Рябцев.

И учитывая, что сейчас планируется достройка ветки этого газопровода до Болгарии, через которую после Румынии газ мог бы поступать в Украину, пропускная способность этого отрезка – лишь один миллиард кубометров.

«Это исключительно потребности Болгарии. Если же увеличивать пропускную способность, то в эту достройку должна уложиться и украинская сторона. И, на мой взгляд, было бы значительно лучше увеличить пропускную способность маршрута из Польши, построив соответствующий интерконнектор. Или же открыть возможность поставки топлива из Румынии, опять же, построив интерконнектор уже там», – рассказал он.

Однако, если про трубу между Украиной и Польшей хотя бы временами говорится в перспективных планах, то о румынском маршруте сейчас никто и не говорит.

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