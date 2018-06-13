Спецслужбы Бельгии располагают информацией о попытках РФ вмешаться в европейские выборы

Россия попытается вмешаться в местные выборы в Бельгии, которые состоятся в октябре.

Об этом в интервью газете Le Soir заявил Ги Рапай, председатель бельгийского комитета Сomité r, который контролирует федеральную службу разведки, пишет «Европейская правда».

Главный регулятор спецслужб Бельгии призвал разведывательные службы обратить пристальное внимание на вмешательство России в предстоящие местные выборы в Бельгии в октябре, а также региональные, федеральные и европейские выборы в мае 2019 года.

Он указал на свидетельство о том, что российское государство имеет контакты с ультраправыми партиями.

«Во Франции были тревожные дела с (ультраправой партией Марин Ле Пен, – ред.) «Национальным фронтом», можно было бы представить то же самое в Бельгии», – сказал он.

Агентство национальной безопасности США «нет сомнения, что русские и китайцы» перехватывают сообщения и разговоры у Бельгии, сказал Рапай.

Он добавил, что марокканские и турецкие разведывательные службы сейчас более активно действуют в Бельгии, чем раньше.

Рапай уходит с должности в середине июля.

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