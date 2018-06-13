Сегодня завершается основная сессия ВНО

В Украине 13 июня завершается основная сессия внешнего независимого оценивания. Последнее – оценивание по химии.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования

Внешнее независимое оценивание началось в 11.00.

На выполнение сертификационной работы по химии отведено 150 минут. Общее количество заданий в тесте – 52. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, – 80.

Сертификационная работа содержит задания различных форм:

с выбором одного правильного ответа (№ 1-36); ответы на них нужно отметить в бланке А;

на установление соответствия («логические пары») (№ 37-42); ответы на них нужно отметить в бланке А;

открытой формы с коротким ответом (неструктурированное задание) (№43-52); ответы на них нужно отметить в бланке А.

Напомним, тестирование по украинскому языку и литературе состоялось 24 мая, испанскому, немецкому и французскому языкам – 29 мая, английскому языку – 1 июня, биологии – 4 июня, истории Украины – 6 июня, географии – 8 июня, физике – 11 июня.

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