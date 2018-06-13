live
Aнонси
Ігор Мазепа, інвестбанкір у програмі «Hard з Влащенко»
Ігор Мазепа, інвестбанкір у програмі «Hard з Влащенко»
13 июня, среда
Віталій Малахов, театральний режисер у програмі «Перші Другі»
Віталій Малахов, театральний режисер у програмі «Перші Другі»
13 июня, среда
Анонс програми Добрий ZIK
Анонс програми Добрий ZIK
14 июня, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 13 июня, 2018, 13:16 Общество
Сегодня завершается основная сессия ВНО

В Украине 13 июня завершается основная сессия внешнего независимого оценивания. Последнее – оценивание по химии.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования

Внешнее независимое оценивание началось в 11.00.

На выполнение сертификационной работы по химии отведено 150 минут. Общее количество заданий в тесте – 52. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, – 80.

Сертификационная работа содержит задания различных форм:

  • с выбором одного правильного ответа (№ 1-36); ответы на них нужно отметить в бланке А;
  • на установление соответствия («логические пары») (№ 37-42); ответы на них нужно отметить в бланке А;
  • открытой формы с коротким ответом (неструктурированное задание) (№43-52); ответы на них нужно отметить в бланке А.

Напомним, тестирование по украинскому языку и литературе состоялось 24 мая, испанскому, немецкому и французскому языкам – 29 мая, английскому языку – 1 июня, биологии – 4 июня, истории Украины – 6 июня, географии – 8 июня, физике – 11 июня.
ВНОхимияУЦОКО
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-06-13 13:29 :07