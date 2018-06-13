Сегодня – четвертая годовщина освобождения Мариуполя от российских оккупантов

Четыре года назад, 13 июня 2014 года, украинские войска освободили от пророссийских оккупантов Мариуполь.

Еще с самого начала воплощения в жизнь российскими агрессорами сомнительной идеи «русского мира», а затем и во время неприкрытой вооруженной агрессии против Украины Мариуполь был (да и остается) лакомым куском для Кремля, ведь этот город имеет чрезвычайно важное стратегическое значение, – пишет Укринформ.

Мариуполь – это порт, и два металлургических комбината (Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и «Азовсталь») и наибольшее в Украине машиностроительное предприятие – концерн «Азовмаш», продукция которых составляет значительную часть экспорта Украины.

Противостояние между украинцами и пророссийскими сепаратистами началось в Мариуполе почти сразу после бегства из Украины президента Януковича. Особенно пророссийские силы активизировались после так называемого присоединения Крыма к России.

Примерно с середины апреля Мариупольский горсовет был захвачен сепаратистами, которые наводили ужас на местных жителей, показывая, кто в городе хозяин. 9 мая, выполняя приказы московских кураторов, они штурмовали городское УВД – Мариуполь перешел под их полный контроль. При этом был ранен и взят в плен начальник УВД Валерий Андрощук и убит начальник ГАИ Виктор Саенко, боец добровольческого батальона милиции «Азов» Родион Добродомов. К тому же, террористы заблокировали бетонными блоками несколько улиц в центре города и захватили админздания.

Милиция, СБУ и прокуратура были полностью парализованы, а многие из силовиков уже готовились примерять на себя российскую форму, по примеру своих крымских коллег. После событий 9 мая и фактической потери контроля над третьим по размеру городом Донбасса – Мариуполем, Украина контролировала лишь мариупольский аэродром, на котором находились украинские нацгвардейцы, военнослужащие Вооруженных сил Украины и полторы сотни добровольцев из батальона МВД «Азов».

Штурм Мариуполя украинское командование изначально планировало на 23 мая 2014 года, чтобы предоставить возможность горожанам проголосовать вместе с другими украинцами на президентских выборах, но впоследствии, после анализа имеющихся сил и средств, отказалось от этого плана. Окончательной датой начала освобождения было определено 13 июня.

В спецоперации принимали участие 150 бойцов спецбатальона «Азов», 2 роты спецбатальона «Днепр», 2 роты Национальной гвардии и спецназ МВД. Блок-посты на въездах в города контролировали военные, помощь поступала также от членов Правого сектора и местных активистов.

Для блокирования района проведения спецоперации было привлечено около 500 военнослужащих ВСУ и НГ. Штурм начался в 5 утра. В ходе зачистки Мариуполя от пророссийских наемников были ликвидированы их ключевые опорные точки, уничтожена техника и восстановлен контроль над всеми захваченными зданиями, в частности зданием городского совета. С тех пор, благодаря усилиям украинских военных и самих мариупольцев, город живет хоть и напряженной, но мирной жизнью, оставаясь уязвимым для терактов, крупнейший из которых произошел 24 января 2015 года. В тот день террористы из артиллерии обстреляли блокпосты Вооруженных сил Украины и жилой микрорайон «Восточный». Погибли 30 человек, ранения получили 128, среди погибших и раненых были дети.

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