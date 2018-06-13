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среда, 13 июня, 2018, 18:35 Общество
«Самая дорогая мамочка!»: во Львове презентовали книгу с перепиской Гузара и его матери

В Центре Митрополита Андрея Шептицкого состоялась презентация книги «Дорогая мамочка!», которая написана на основе переписки Любомира Гузара и его матери.

Об этом сообщает корреспондент ИА ZIK.

Книга охватывает период с 1975 по 1992 год. В ней читатель может узнать больше про Блаженнейшего, в частности о его трогательных отношений с матерью, монашеское призвание, труд ради возрождения церкви и независимости Украины.

Кроме этого, в книге размещено много фото из жизни Гузара. По замыслу авторов, она должна напоминать семейный альбом, а каждое фото в нем иллюстрирует какое-то событие или человека связанного с Блаженнейшим.

Племянница и похресниця Любомира Гузара – Мария Василькевич-Рипан приложила немало усилий, чтобы книга увидела свет: передала копии писем, лично исследовала родословную Гузара, посещала места, связанные с его жизнью, поделилась семейными фотографиями и историями.

«Безусловно, мать была большим авторитетом для Блаженнейшего Любомира Гузара. Он ежемесячно а то и еженедельно садился писать письмо, которое начиналось теми же словами: «Дорогая мамочка!», – отметил директор Института истории Церкви Олег Турий.

Книга вышла благодаря Институту истории церкви и Издательству УКУ.
Любомир Гузарлитература
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2018-06-13 19:23 :22