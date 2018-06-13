Румыния отреагировала на обыски СБУ в культурном центре в Черновцах

Между представителями Румынии и Украины состоялись дискуссии относительно обысков СБУ в Центре румынской культуры имени Еудоксиу Гурмузаки в Черновцах.

Об этом сообщило румынское издание AGERPRES со ссылкой на МИД Румынии.

«Во время встречи, состоявшейся в понедельник в штаб-квартире МИД, государственный секретарь Александр Банков попросил посла Украины в Румынии предоставить дополнительную информацию об обстоятельствах обысков в Румынском культурном центре в Черновцах», – говорится в сообщении.

Румынская сторона подчеркнула необходимость обеспечения украинской властью уважения и прав лиц, принадлежащих к румынскому меньшинству в Украине. Кроме того, власти Румынии предостерегла относительно возникновения любых действий, которые могут привести к нарушению прав румынских меньшинств в Украине, или могут быть интерпретированы как элементы запугивания.

Как сообщала ИА ZIK, 11 июня сотрудники СБУ провели обыски в Центре румынской культуры имени Еудоксиу Гурмузаки в Черновцах.

«В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, проверяются данные относительно представителей организации, во время публичного мероприятия в областном центре демонстрировали картографические изображения территории Черновицкой области в составе так называемой «Великой Румынии», – сообщила СБУ.

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