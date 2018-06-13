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среда, 13 июня, 2018, 0:18 Политика
Российский актер Ефремов сделал «газовое» предложение по Крыму

Скандальный российский актер Михаил Ефремов предложил России «решить» вопрос аннексии Крыма, откупившись бесплатными поставками газа Украине.

Он считает, что таким образом Россия сможет «помириться» с Украиной, – передает Газета.са.

«Надо им этот мост отдать. Пусть они деньги берут за проезд. С Крымом, мне кажется, надо разбираться с Украиной именно деньгами. Если Украине посылать газ бесплатно 10-15 лет, то вполне можно договориться. А они поднимутся на этом», – заявил актер.

 
оккупированный КрымМихаил Ефремов
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2018-06-13 03:10 :03