Россия разместила ядерное оружие у границ Украины, – генерал Романенко

12 июня Украина сделала «подарок» России: в Международный суд ООН передан меморандум по делу о нарушении РФ Международной конвенции о запрете финансирования терроризма.

О том, как это отразится на украинско-российском конфликте, сколько войск накопил Владимир Путин и что удерживает его от большой войны с Украиной, «Апострофу» рассказал экс-заместитель главы Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

В конечном стратегическом итоге этот меморандум сыграет свою роль в украинско-российском конфликте. Вопрос в том, что хотелось бы все сейчас и сразу. Но мировая политика требует серьезных усилий, ресурсов и времени.

Как для начала процесса против России сегодняшний меморандум – это хороший «подарок» россиянам. Отчасти, чтобы сбить порыв их большой антиукраинской политики. Но над этим надо работать. Где-то у нас уже есть победы, что очень хорошо. Ведь специалисты по направлениям – не только дипломаты, но и юристы – учатся, как это использовать. Да, ситуация сложная, но надо над этим работать.

Как это отразится? Вот мы выиграли $ 4,5 миллиарда у «Газпрома» (Стокгольмский арбитраж обязал российский «Газпром» выплатить НАК «Нафтогаз Украины» $ 4,63 млрд за недопоставку согласованных транзитных объемов газа, – «Апостроф»). С учетом того, что мы проиграли 2 миллиарда, они нам должны за «Газпромом» отдать еще 2,5 миллиарда. Рано или поздно, но отдадут. Но то, что они не отдают долги, – это подрыв российского имиджа, их великодержавных имперских амбиций. Поэтому рано или поздно эти деньги должны нам вернуться.

Здесь очевидны выигрыши, за которые нам надо еще бороться. Рано или поздно они нам все отдадут. Те же немцы совсем недавно расплатились по государственным обязательствам за Вторую мировую войну. Многих немцев это научило, но не совсем. Видите, им нужен этот «Северный поток-2».

Украине же нужно действовать во всех направлениях. Где-то у нас уже появились определенные успехи, но действия необходимо наращивать в разных сферах: в международных организациях, экономическом, социальном, политическом, военном секторах.

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Если взять сектор безопасности, то россиянам, конечно же, проще. У нас ВСУ имеют четыре оперативных командования, а россияне сосредоточили четыре армии. И сравните военный потенциал нашего оперативного командования и их армий. Они только на нашей границе сосредоточили четыре ракетные бригады «Искандеров» с ядерными боеголовками. И Путин же после аннексии Крыма сказал, что они были готовы применить тактическое ядерное оружие.

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Советский Союз, напомню, в свое время сосредоточивал группировки войск, которые должны были пройти всю Европу и дойти до Ла-Манша. У россиян меньше сил, но они активно готовятся, ежегодно проводят обучение. А чтобы с нами широкомасштабно воевать, им нужна группировка в 240 тысяч человек. И в позапрошлом году они создали группировку на 250 тысяч человек. В прошлом году группировка была чуть меньше, но у них была другая цель – создать мощную группу в центре. В Крым они завели, в Калининграде есть, а в прошлом году завели группировки в Беларусь под видом совместных учений.

Единственное, что сдерживает Путина – это большие потери, несовместимые с его якобы выигрышами. Путин же уже 18 лет у себя царствует, а теперь ему надо войти в историю не только завоевателем земель, но и миротворцем. К тому же, у него есть амбиции стать одним из мировых признанных лидеров. К Обаме он же четыре раза просился, бегал за ним с тарелкой в Австралии. Чтобы изменить ситуацию, Путин затеял войну в Сирии: чтобы снова войти в мировую власть и получить доступ к нефти и газа в регионе. И он добился этого военным способом.

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