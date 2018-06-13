Режиссер Станислав Говорухин в тяжелом состоянии

Режиссер Станислав Говорухин госпитализирован в ЦКВ в крайне тяжелом состоянии.

Об этом сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на свои источники.

По данным «lenta.ru», кинематографист находится в санатории в Барвихе.

Подробности временно не известны. Ранее появилась информация о смерти режиссера, однако пресс-секретарь Говорухина это опровергла.

Справка.

Станислав Сергеевич Говорухин (род. 29 марта 1936, Березники, Пермская область, РСФСР) – режиссер, актер, сценарист, публицист, общественный деятель, политик. Снял около двух десятков художественных, пять публицистических фильмов, написал 14 сценариев и три книги, имеет ряд актерских работ.

В 1990-х годах Станислав Говорухин полностью погружается в политику, становится депутатом Государственной думы Российской Федерации, возглавляет Комитет по культуре. По мнению некоторых политиком он не был гибким – его резкие высказывания, позиция непримиримы. Но главное – он остается «кмношником», и его вклад политика в «расконсервацию» индустрии российского кинематографа неоценим.

В марте 2014 года активисты Одесского Евромайдана саркастически увековечили память актера на киностудии на Французском бульваре. Активисты привезли с собой сделанную из твердого пластика доску, шириной примерно 1,5 и высотой 2 метра. На ней изобразили Говорухина в виде скорпиона с головой человека и трубкой. На доске две цитаты актера, разных времен.

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