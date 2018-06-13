«Рай для предпринимателей»: в Украине введут электронные чеки

Кабинет министров упростил обслуживание и ремонт регистраторов расчетных операций и начал эксперимент по использованию различных устройств в качестве кассовых аппаратов.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 13 июня, пишет «Экономическая правда».

Согласно принятым документам система подразумевает онлайн-регистрацию любых устройств – персональных компьютеров, планшетов, смартфонов – без подачи в контролирующие органы документов в бумажном виде и бесплатное их использование вместо кассовых аппаратов.

«Три цели мы достигаем принятием новой схемы. Первая – упрощение ведения бизнеса, и это самое главное. Второе – улучшение обмена в самой фискальной службе между территориальными отделениями. Третье – это уменьшение теневого сектора», – отметила исполняющий обязанности министра финансов Оксана Маркарова.

Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, новая система дает возможность полностью отказываться от кассовых аппаратов и ежемесячных взносов на их обслуживание.

Бизнес сэкономит около двух миллиардов гривен на дополнительных оплатах.

«Это не бизнес – продавать кассовые аппараты, это была монополия, чтобы всех «посадить на иглу...» Можно сказать что этот проект – это освобождение от касовоапаратовского рабства», – отметил Гройсман.

Только #КМУ принял два постановления: одно - упрощает использование кассовых аппаратов (РРО), вторая - запускает пилотный проект по регистрации и эксплуатации новейших моделей и технологий в этой сфере (мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и другие средства коммуникации)@Kabmin_UA pic.twitter.com/7qrzVrghyA — Оказались Самыми Богатыми Среди Европейцев Ukraine (@MinFin_Ukraine) June 13, 2018

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