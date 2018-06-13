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среда, 13 июня, 2018, 18:48 События
Путин назначил Суркова своим помощником

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым снова назначил своим помощником Владислава Суркова, который ранее был уполномоченным РФ по Донбассу.

Соответствующий документ 13 июня опубликован на сайте российского президента, пишет «Украинская правда».

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что был бы доволен продолжать сотрудничество с помощником Путина, уполномоченным президента РФ по Донбассу Владиславом Сурковым, если Кремль его изберет.

Владислав Сурков был назначен помощником Путина в 2013 году, занимался вопросами взаимоотношений с анексированными Россией Абхазией и Южной Осетией.

С 2016 он принимал участие во встречах «нормандской четверки» по вопросам выполнения минских соглашений и представлял РФ в других встречах, касающихся Украины.
донбассВладислав СурковВладимир Путинзаместитель
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2018-06-13 19:22 :50