Президент уволил Жебривского и наградил орденом Ярослава Мудрого

Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Павла Жебривского с должности председателя Донецкой областной государственной администрации.

Соответствующий указ №164/2018 опубликован на сайте Главы государства.

«Освободить Жебривского Павла Ивановича с должности председателя Донецкой областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», – говорится в документе.

В то же время прежде чем уволить, Президент подписал указ №163/2018 о награждении Жебривского орденом князя Ярослава Мудрого V степени «за значительный личный вклад в государственное строительство, многолетнее добросовестное служение Украинскому народу».

Как сообщалось, 11 июня стало известно, что председатель Донецкой ОГА Жебривский подал в отставку. Он рассказал, что 9 июня обсуждал свое решение с Президентом Украины Петром Порошенко. Тогда Глава государства принял решение Жебривского.

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