Премьер-министр Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку. Отставка премьера, согласно Конституции Грузии означает отставку всего правительства.

Об этом он заявил на специальном брифинге, сообщает «Грузия Online».

«Сегодня тот момент, когда надо дать возможность председателю парламента укомплектовать команду исходя из тех взглядов, которые есть у него», – заявил Квирикашвили.

Он назвал значительные решения, проведенные в сфере экономики: плавающий валютный курс, умеренный рост ставки рефинансирования, шаги, предпринятые с точки зрения избыточных задолженностей и дедолларизации.

Еще вчера, после завершения заседания в офисе правящей коалиции «Грузинская мечта» все лидеры отрицали, что премьер собирался уйти в отставку. А сегодня утром часть членов парламента призывали его покинуть должность.

Причиной отставки Квирикашвили СМИ называют его разногласия с правительственной командой.

Отставка Квирикашвили означает, что состав правительства автоматически отправляется в отставку. После этого парламентское большинство в семидневный срок должен представить президенту новый состав правительства, после чего Георгий Маргвелашвили также через семь дней должен представить парламенту состав правительства.

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