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среда, 13 июня, 2018, 20:39 Политика
Порошенко ввел в действие решение СНБО об испытаниях оружия и военной техники

Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о неотложных мерах обеспечения проведения испытаний вооружения и военной техники.

Соответствующий указ № 162/2018 опубликовано на сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года «О безотлагательных мерах по обеспечению проведения испытаний вооружения и военной техники в Украине», – говорится в документе.

Текст указанного решения имеет гриф «для служебного пользования» и не обнародован.

Контроль за выполнением указа возложен на секретаря СНБО.
оружиеСНБО Петр Порошенко
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2018-06-13 21:57 :21