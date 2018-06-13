среда, 13 июня, 2018, 20:39 Политика
Порошенко ввел в действие решение СНБО об испытаниях оружия и военной техники
Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о неотложных мерах обеспечения проведения испытаний вооружения и военной техники.
Соответствующий указ № 162/2018 опубликовано на сайте главы государства.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года «О безотлагательных мерах по обеспечению проведения испытаний вооружения и военной техники в Украине», – говорится в документе.
Текст указанного решения имеет гриф «для служебного пользования» и не обнародован.
Контроль за выполнением указа возложен на секретаря СНБО.
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