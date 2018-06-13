Порошенко: Украина сможет получать газ через новый газопровод в обход России

Президент Турции Тайип Эрдоган и президент Украины Петр Порошенко. Украина сможет получать газ из Трансанатолийского газопровода (TANAP), который соединяет Азербайджан, Турцию, Сербию и страны ЕС транзитом через Болгарию и Румынию.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter.

«Украина сможет получать газ из Трансанатолийского газопровода (TANAP) через Болгарию и Румынию», – написал глава государства.

«Отныне целый регион получит более безопасные и лучшие энергетические перспективы. Ведь как мы видим в течение последних лет, РФ злоупотребляла энергетическими ресурсами. Проект «Северный поток-2» – пример такого давления. TANAP – энергетическая безопасность, в том числе Европы. Украина полностью поддерживает проект TANAP. Это энергетическая безопасность, в том числе и для нашего государства – конкурентоспособность и диверсификация газовых поставок в Украину», – отметил Порошенко.

Трансанатолийский газопровод (TANAP) – газопровод из Азербайджана через Грузию и Турцию до греческой границы, где его продолжением станет Трансадриатический газопровод. Газопровод стоимостью 9,2 миллиарда долларов, предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения «Шах Дениз» от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. Его строительство началось в марте 2015 года.

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