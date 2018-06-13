Порошенко предупредил Трампа: Чтобы не было, как с Украиной

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что гарантии безопасности США Корейскому полуострову в связи с денуклеаризацией учтут недостатки Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности Украины.

Об этом Порошенко сообщил на своей странице в микроблоге Twitter.

При этом украинский президент приветствовал результаты встречи Президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре.

«Благодаря решительному лидерству Президента Трампа путь к установлению мира на Корейском полуострове сейчас уже не является невозможным. Надеюсь, что гарантии безопасности со стороны США в связи с денуклеаризацией полуострова учтут недостатки Будапештского меморандума относительно гарантий безопасности Украине», – написал Петр Порошенко.

12 июня Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели первую в истории встречу в Сингапуре, по результатам которой подписали «всеобъемлющий документ».

Как стало известно, один из пунктов документа предусматривает обязательство Пхеньяна «работать, чтобы закончить денуклеаризацию Корейского полуострова» в обмен на гарантии безопасности со стороны Трампа.

В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия, после чего Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (так называемый Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.

Однако Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Украина неоднократно апеллировала к подписантам этого документа относительно невыполнения ими обязательств.

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В сентябре 2017 года в Вашингтоне ведущие эксперты-международники заявили, что Будапештский меморандум 1994 года на самом деле не предоставлял Украине гарантий защиты ее территориального суверенитета со стороны подписантов.

Приветствую результаты исторической встречи президента США с лидером КНДР в Сингапуре. Благодаря решительному лидерству Президента Трампа путь к установлению мира на Корейском полуострове в настоящее время уже не является таким невозможным. — Петр Порошенко (@poroshenko) 12 июня 2018 г.

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