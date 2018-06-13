live
Aнонси
Ігор Мазепа, інвестбанкір у програмі «Hard з Влащенко»
Ігор Мазепа, інвестбанкір у програмі «Hard з Влащенко»
13 июня, среда
Віталій Малахов, театральний режисер у програмі «Перші Другі»
Віталій Малахов, театральний режисер у програмі «Перші Другі»
13 июня, среда
Анонс програми Добрий ZIK
Анонс програми Добрий ZIK
14 июня, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 13 июня, 2018, 8:20 Политика
Порошенко попросил Эрдогана помочь в освобождении «узников Кремля»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что надеется на помощь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в освобождении украинских заложников из российского плена.

Об этом он заявил по итогам встречи с Эрдоганом в рамках рабочего визита в Турцию.

«Призвал президента Турецкой Республики Раджепа Тайипа Эрдогана содействовать в освобождении украинских заложников», – подчеркнул Порошенко.

Глава Украинского государства также поблагодарил турцию за поддержку территориальной целостности Украины и защиту прав крымских татар.

Напомним, что народный депутат Украины и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что Турция может выступить посредником между Украиной и Россией в вопросе освобождения политзаключенных.
РоссияПетр ПорошенкополитзаключенныеРаджеп Тайип Эрдоган
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-06-13 09:57 :58