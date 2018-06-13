Порошенко попросил Эрдогана помочь в освобождении «узников Кремля»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что надеется на помощь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в освобождении украинских заложников из российского плена.

Об этом он заявил по итогам встречи с Эрдоганом в рамках рабочего визита в Турцию.

«Призвал президента Турецкой Республики Раджепа Тайипа Эрдогана содействовать в освобождении украинских заложников», – подчеркнул Порошенко.

Глава Украинского государства также поблагодарил турцию за поддержку территориальной целостности Украины и защиту прав крымских татар.

Напомним, что народный депутат Украины и лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что Турция может выступить посредником между Украиной и Россией в вопросе освобождения политзаключенных.

Призвал Президента Турецкой Республики Раджепа Тайипа Эрдогана содействовать в освобождении украинских заложников — Петр Порошенко (@poroshenko) 12 июня 2018 г.

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