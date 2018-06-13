Порошенко хотел, чтобы я переписал Житомирскую кондитерскую фабрику на него, – Бойко

Житомирская кондитерская фабрика была едва ли не самой успешной в Украине. Она экспортировала продукцию в 35 европейских стран и обеспечивала рабочими местами почти пять тысяч человек. С приходом к власти сил Петра Порошенко все изменилось – фирма претерпела много прессинга. Сначала ее хотели ликвидировать. Потом, через решение суда, владельцу удалось вернуть фабрику. Впрочем, с мая 2016 года Игорь Бойко не может попасть на свое предприятие, а на его территории работают люди Сергея Пашинского.

Об этом в программе «Общественная прокуратура» на телеканале ZIK рассказал владелец Житомирской кондитерской фабрики Игорь Бойко.

Фабрика была главным конкурентом «Рошен»

Житомирская кондитерская фабрика была крупнейшим предприятием в Украине. В то время, когда она импортировала продукцию в 35 европейских стран, «Рошен» высылал в 28, рассказывает Бойко.

«На фабрике работало 1700 человек, а по Украине еще три тысячи. Много наших дистрибьюторов рассказывали, что в торговом доме «Рошен» есть кабинет, где отслеживают развитие нашей компании. Ведь после 2010 года наше предприятие развивалось интенсивнее других фирм в Украине. Мы имели все сертификаты: европейские, для рынка Израиля, арабские. У нас был план: к 2017 году выйти на 90 процентов экспорта. Фактически, после начала российской агрессии главными конкурентами «Рошен» были мы и харьковская фабрика», – подчеркивает Игорь Бойко.

Силовой захват предприятия

«Все началось после прихода новой власти, которая на нас постепенно нападала. Сначала, 23 ноября 2015 года, тернопольский суд вынес решение о ликвидации завода. Через два дня регистратор, не дождавшись действия решения, хотел сделать это. А уже 30 декабря этого же года состоялась силовая атака на предприятие. Прибыли полиция и титушки. Однако они не имели при себе соответствующих документов», – вспоминает Игорь Бойко.

Мужчина подчеркивает: физический захват компании был согласован с Министерством юстиции.

«Чтобы ликвидировать предприятие, которое имеет миллионный капитал, необходимо иметь разрешение министра юстиции Петренко. Я убежден, что он согласовал эту сделку с Пашинским, Порошенко и Аваковым. К слову, на то время основной капитал составлял 115 миллионов гривень. Через черных нотариусов нам пришлось перевести средства на другую фирму», – говорит владелец фабрики.

Победа в судах еще не означала возврата собственности

В борьбе с рейдерским захватом предприятия мужчина обращался ко всем судам.

«В 2016 году было решение суда, согласно которому 97,5 процента фабрики принадлежат мне. С того момента никаких изменений не произошло. Решение устояло и против апелляции, а наши оппоненты даже не подавали в кассацию. Вместе с тем, судью тернопольского суда, которая в 2015 году вынесла приговор о ликвидации, отстранили от обязанностей. Сейчас против нее открыли уголовное дело, ведется следствие. Такую же жалобу мы подали на судей Апелляционного суда. Сейчас вместе с Высшим советом правосудия ждем решения», – отмечает пострадавший.

Фактически, владелец Житомирской кондитерской фабрики Игорь Бойко, однако попасть на предприятие он не может.

«После решения, которое получили 11 апреля, направили письма во все силовые структуры на имя президента, чтобы люди спокойно возвращались на рабочие места. Последний раз мы пытались попасть на фабрику 19 мая 2016 года. Это был день вышиванки... очень символично. Итак, люди зашли на предприятие, сломали ворота. Там была охрана от ГСО и, кроме того, начальник полиции Хатия Деканоидзе отправила двести человек из Днепропетровского спецназа. Они били людей, ломали руки и ноги. Нас просто выбросили. Сейчас оно незаконно удерживается структурами Авакова», – подчеркивает владелец фабрики.

Также человек обращает внимание и на присутствие в этом деле Сергея Пашинского.

«Предприятие, находящееся на базе Житомирской кондитерской фабрики, зарегистрировано по адресу, где расположены компании его партнера Сергея Тищенко. Он известен за кражи, в частности, нефти. На своем сайте написал, что набирает работников на Житомирскую кондитерскую фабрику. С 2010 года мы сменили оборудование на немецкое, нидерландское, итальянское, все автоматизировали. Профессионалы-электронщики ушли, а вернулись люди, которых когда-то уволили. Уже 70 процентов техники не работает. Они вернулись к ручному труду, пытаются что-то лепить. Однако, фабрика работает только на 5-10 процентов от былой мощности. Мы могли изготовить за месяц даже восемь тонн сладостей», – рассказывает владелец фабрики.

О скандале знают в Европе и США

«У меня есть американское гражданство. Поэтому эта история получила широкую огласку. Мы подали в Международный арбитраж и судим Украину. Конечно, Порошенко все знает. Он давал задание Пашинскому. У меня есть подтверждение этому и свидетели, которые присутствовали при этом разговоре. К тому же в 2016 году состоялась итоговая пресс-конференция Порошенко. Там один журналист задал вопрос о моей фабрике, после чего Президент вручил ему визитку своего пресс-секретаря, специально для меня. Я не звонил, потому что знал, что они хотят, чтобы я переписал предприятие на фирмы Порошенко. Министерство юстиции на борьбу с лично мною выделило два миллиона долларов. Эта информация есть на их сайте. Они наняли самую дорогую в мире юридическую компанию», – уверен Бойко.

Давление на владельца Житомирской кондитерской фабрики и СИЗО

«До 1 декабря 2016 года Министерство внутренних дел не имело ко мне претензий. Есть даже письмо, в котором об этом говорится. Однако совсем скоро все изменилось. Начали появляться уголовные дела, меня пытались выдворить из страны, угрожали, проводили обыски. Делали все для того, чтобы я сбежал. Но я не боялся, потому что закон не нарушал», – уверяет Игорь Бойко.

Владелец фабрики добавляет: вместе с юристом добились того, что через суды его признали пострадавшим.

«13 октября 2017 года следователь, которого отстранили из-за фальсификации против меня, вытаскивает из моего дела документы и открывает новое производство, в котором назначает меня подозреваемым. 8 ноября у меня проводят обыск – пожарные выбивают двери, потом меня везут в суд. Там этим делом долго никто не хотел заниматься. Наконец, 30 ноября судья Печерского суда вынес приговор: либо залог 49 миллионов, либо арест. Все мое имущество, банковские счета были арестованы и у меня не было средств. Поэтому меня забрали в СИЗО. По дороге сильно избили, поэтому в течение шести дней я был в больнице. Далее, 6 декабря 2017 года, меня отвезли в СИЗО, а 7 января 2018 года я вышел. Поскольку суд не успел продлить мое пребывание в СИЗО», – добавляет владелец Житомирской кондитерской фабрики Игорь Бойко.





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