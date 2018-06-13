Под российским посольством в Киеве состоялась акция #FreeSentsov

В Киеве под посольством России провели акцию солидарности с незаконно заключенным в РФ украинским режиссером Олегом Сенцовым.

К акции присоединилось несколько десятков активистов, сообщает Укринформ.

«Мы сегодня пришли под стены российского посольства, накануне чемпионата мира по футболу в России, чтобы выразить свою солидарность с Сенцовым и в поддержку всех политзаключенных. Мы хотим объяснить, что все, кто едет в Россию на чемпионат по футболу, все, кто приобрел билеты, становятся соучастниками преступления. Не может адекватно мыслящий человек ехать на такие действа, когда Сенцов голодает, когда другие украинцы содержатся в тюрьмах РФ», – заявил соорганизатор акции Дмитрий Жмайло.

Активисты, в частности, призвали бойкотировать украинские медиа, которые будут транслировать чемпионат мира по футболу в России.

Также участники акции зачитали обращение к иностранным гражданам на английском языке с призвали присоединиться к бойкоту ЧМ по футболу в России.

«Когда кто-то попадает в беду, надо выручать и вставать друг за друга. Я впервые присоединился к акции в поддержку Олега Сенцова, решил оказать свою поддержку», – отметил активист Александр Карась, который прибыл на акцию из города Прилуки.

Как отметили организаторы акции, в этот же день, 13 июня, Украинский конгрессовый комитет Америки призывает мировое сообщество выразить свою солидарность с Сенцовым путем участия в однодневном голодании.

Напомним, 16 мая, украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Таким образом он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму.

Сенцов уже потерял один зуб, также у него могут отказать почки, сообщила 6 июня сестра политзаключенного Наталья Каплан.

В российской тюрьме планируют принудительное кормление Олега Сенцова.

Американский ПЕН-центр в письме президента РФ Владимира Путина и главы ФИФА Джанни Инфантино требует немедленно освободить украинского режиссера. Также европарламентарии, украинские и зарубежные писатели, журналисты, деятели культуры, режиссеры, актеры, правозащитники подписали петицию с призывом к мировым лидерам не посещать футбольный Чемпионат мира в России, пока власть Кремля не освободит всех украинских политзаключенных.

Акции в поддержку Олега Сенцова происходят во многих городах Украины и мира.

5 июня украинский политзаключенный написал лидерам »G7».

Олег Сенцов – украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, активист Автомайдана. После аннексии Крыма, задержан ФСБ России по подозрению в террористической деятельности, приговорен российским судом к 20 годам на основании сфальсифицированных обвинений.

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