«Отстаивает и мои права»: актеры Театра Леси Украинки поддержали Олега Сенцова

Сегодня, 13 июня, актеры Львовского драматического театра имени Леси Украинки сняли видео в поддержку незаконно заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщает корреспондент ИА ZIK.

В коллективе театра отмечают – не могут стоять в стороне, когда рядом нагло нарушают права человека.

«Мы не можем не обратить на это внимание. Хотим таким образом поддержать Олега, ведь он – очень сознательный человек, который просит не для себя, а отстаивает права всех. И мои лично тоже – права на существование и свободу выражения», – рассказала главный режиссер театра Елена Апчел.

По ее словам, они присоединились акции, которая проходит во всем мире. Кроме того, коллеги из разных театров из Днепра, Запорожья, Одессы, Киева, Львова также публично выразили поддержку Олегу Сенцову.

На видео, которое скоро опубликуют в сети, коллектив театра отмечает, что хочет поддержать украинского режиссера, которого в России приговорили к 20 годам лишения свободы.

«Мы осознаем, что наши действия не могут физически помочь политзаключенным. Но также осознаем, что, выбирая избранный путь инструментами искусства говорить с миром на болезненные темы, все мы оказываемся перед правовым беспределом, который царит вокруг. Именно поэтому должны объединять свои усилия», – говорится в видеообращении коллектива.

Напомним, 16 мая, украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Таким образом он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму.

Сенцов уже потерял один зуб, также у него могут отказать почки, сообщила 6 июня сестра политзаключенного Наталья Каплан.

В российской тюрьме планируют принудительное кормление Олега Сенцова.

Американский ПЕН-центр в письме президента РФ Владимира Путина и главы ФИФА Джанни Инфантино требует немедленно освободить украинского режиссера. Также европарламентарии, украинские и зарубежные писатели, журналисты, деятели культуры, режиссеры, актеры, правозащитники подписали петицию с призывом к мировым лидерам не посещать футбольный Чемпионат мира в России, пока власть Кремля не освободит всех украинских политзаключенных.

Акции в поддержку Олега Сенцова происходят во многих городах Украины и мира.

5 июня украинский политзаключенный написал лидерам »G7».

Олег Сенцов – украинский кинорежиссер, сценарист и писатель, активист Автомайдана. После аннексии Крыма, задержан ФСБ России по подозрению в террористической деятельности, приговорен российским судом к 20 годам на основании сфальсифицированных обвинений.

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