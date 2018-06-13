Оккупанты уничтожают в Крыму растения, занесенные в Красную книгу

В оккупированном Севастополе на проспекте Античный вырезают можжевельник, занесенный в Красную книгу.

Жители города возмущены, что уничтожаются зеленые насаждения, тем более, такие редкие виды, – передает Информатор-медиа.

Напомним, недавно в центре оккупированного Севастополя, в Артиллерийской бухте также уничтожили голубые ели.

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