среда, 13 июня, 2018, 8:49 События
Оккупанты уничтожают в Крыму растения, занесенные в Красную книгу
В оккупированном Севастополе на проспекте Античный вырезают можжевельник, занесенный в Красную книгу.
Жители города возмущены, что уничтожаются зеленые насаждения, тем более, такие редкие виды, – передает Информатор-медиа.
Напомним, недавно в центре оккупированного Севастополя, в Артиллерийской бухте также уничтожили голубые ели.
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