Объявлена в розыск львовянка, которая наехала на полицейских и везла одного из них на капоте авто

Львовская полиция объявила в розыск львовянку Абиеву Ельнару Зафаровну, которая в январе этого года наехала на двух патрульных полицейских и тянула одного из них на капоте авто.

Объявление о розыске обнародовано на сайте ГУ Нацполиции Львовщины.

«Франковским отделом полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, разыскивается Абиева Эльнара Зафаровна, 19.08.1991 г.н., уроженка Львова, которая проживала по адресу: г. Львов, ул. Кн.Ольги, 5б, кв.47», – говорится в сообщении.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой преступницы, просят срочно позвонить по номеру: (032) 238-95-51, или на оперативную линию 102.

Как сообщалось, 7 января около 13 часов на улице Генерала Чупринки патрульные остановили автомобиль Peugeot 208, который выехал на трамвайную полосу встречного движения. На требование патрульного женщина-водитель отказалась предъявлять документы. Во время общения с нарушительницей, инспекторы выявили у него признаки наркотического опьянения, после чего нарушительница совершила наезд своим автомобилем на полицейских.

Провезя полицейского улицей Генерала Чупринки, женщина повернула автомобиль на улицу Ю.Захаревича, а потом на улицу Котляревского – сбросила патрульного с капота и на большой скорости покинула место происшествия. Патрульного забрала скорая. У него диагностировали ушибы, ссадины и перелом руки.

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