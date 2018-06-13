Обещание «главы ДНР» оказалось очередной ложью

На оккупированном Донбассе не прекращается ажиотаж из-за дефицита бензина. Оккупационные власти «ДНР» продолжают делать вид, что все в порядке. Зато возмущение жителей оккупированных территорий нарастает.

Об этом сообщает 7 Дней.

Несмотря на заверения так называемого «главы ДНР», которое Александр Захарченко сделал на прошлой неделе, бензина на оккупированных «ДНР» территориях так и не появилось достаточно – километровые очереди на АЗС, где топливо появляется, не исчезают.

Обещание «главы ДНР», что все, мол, налаживается, и из России на оккупированный Донбасс уже направляются цистерны с горючим, оказалась ложью.

Водители, чьи машины остановились посреди дороги, с последней надеждой обращаются за помощью в сеть, чтобы в Донецке купить хоть канистру 5 литров бензина.

В комментариях к таким сообщениям в сепаратистских пабліках украинские пользователи с горьким сарказмом констатируют, до какого дна довел некогда цветущий украинский Донецк «русский мир».

«Так хотелось в СССР! одевай піонерский галстук!» – обурюєтсья нынешним жалобам сепаратистов, которые в 2014 году хотели «русского мира», пользователь Алексей Витальевич.

«А этот город еще недавно Евро принимал...» – с горечью вспоминает ForestBrother.

«Добыли», – с сарказмом констатирует Evaien @Evaien5.

«Наглядный пример, насколько эти территории зависимы от рашки», – пишет о причине проблем самопровозглашенной «ДНР» Богдан.

11 июня очередь на одной из заправок оккупированного «ДНР» Донецка была гигантской.

Фото очереди выложил в сеть пользователь Donetsk2018, отметив, что на АЗС работал только один пистолет.

В комментариях к этому сообщению пользователь Машка Ляшкина поправил автора статьи, отметив, что на заправке утром понедельника был бензин не А-95, а-92, и на 16 час бензин на этой АЗС закончился.

Сколько еще хватит терпения у жителей оккупированных «ДНР» территорий – неизвестно. Дефицит бензина в самопровозглашенной «ДНР» продолжается уже почти месяц.

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