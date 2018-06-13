Никто не скроется: ученые научили искусственный интеллект распознавать людей сквозь стены

Команда ученых из Массачусетского технологического института изобрела беспроводное устройство, которое отслеживает перемещение людей сквозь стены.

Об этом сообщает naked-science.

Сперва инженеры собрали данные двух датчиков: беспроводного радиоустройства и камеры – оба отслеживали действия людей: ходьбу, беседу, ожидание лифта и открывание двери. Затем с помощью записей камеры они построили для каждого человека тонкую модель скелета. Эта модель демонстрировалась искусственному интеллекту вместе с радиосигналом. Так алгоритм научился распознавать связь между сигналами передатчика и сконструированными скелетами.

Предыдущие системы отслеживали или одну конечность, или отражали статическую позу. Подвижная модель, по мнению создателей, пригодится во многих областях, например в медицине. Система сможет мониторить перемещение по дому пациентов, страдающих болезнью Паркинсона, чтобы определять прогресс заболевания.

Источник: MIT CSAIL

Специалисты сообщили, что их технология идентифицирует индивида среди ста человек в 83 процентах случаев. Эта особенность пригодится в поисково-спасательных операциях.

Современная версия – двухмерная, но сейчас инженеры работают над трехмерной, которая могла бы отражать более мелкие движения, например, дрожание рук.

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