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среда, 13 июня, 2018, 17:45 Экономика
Нормы потребления голубого топлива для населения могут вырасти

Окружной административный суд Киева признал незаконным и недействительным постановление Кабинета Министров № 203, которым были снижены нормы потребления газа для граждан, у которых не установлены счетчики.

Об этом говорится в постановлении суда № 826/2507/18 от 30 мая.

Это означает, что норма потребления газа может возрасти с 4,4 до 6 кубов для тех, кто пользуется газовой плитой и горячим водоснабжением, с 7,1 до 9 кубов для тех, кто пользуется газовой плитой без горячего водоснабжения, и с 14 до 18 кубов для тех, у кого есть газовая плита и газовый водонагреватель.

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газкоммунальные услуги
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2018-06-13 19:23 :34