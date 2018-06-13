Нормы потребления голубого топлива для населения могут вырасти

Окружной административный суд Киева признал незаконным и недействительным постановление Кабинета Министров № 203, которым были снижены нормы потребления газа для граждан, у которых не установлены счетчики.

Об этом говорится в постановлении суда № 826/2507/18 от 30 мая.

Это означает, что норма потребления газа может возрасти с 4,4 до 6 кубов для тех, кто пользуется газовой плитой и горячим водоснабжением, с 7,1 до 9 кубов для тех, кто пользуется газовой плитой без горячего водоснабжения, и с 14 до 18 кубов для тех, у кого есть газовая плита и газовый водонагреватель.

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