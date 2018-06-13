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среда, 13 июня, 2018, 11:53 Общество
Ночь судьбы: в течение этих дней пророку Мухаммаду открылся первый стих Корана

Мусульмане во всем мире отмечают святой месяц Рамадан, молясь в ночное время и воздерживаясь от еды, питья и сексуальных актов в период между восходом и заходом солнца.

Рамадан – девятый месяц в исламском календаре, и считается, что откровения первого стиха в Коране появилось в течение последних 10 ночей этого месяца. «Laylat al-Qadr» (ночь судьбы) представляет собой ночь, когда первый стих священной книги Ислама, Корана, был открыт пророку Мухаммаду. Однако точная дата неизвестна.

На этих фото можно увидеть мусульман в Большой мечети Мажидула Кабера в городе Кувейт, которые проводят полуночные поклонения.

В этом году Рамадан длится с 16 мая до 14 июня.
Кувейтрамаданислам
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2018-06-13 13:29 :16