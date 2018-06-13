Нардеп Емец: Как правило, «кнопкодавят» не за «социалку», а за коммерческие законы

«Кнопкодавство» искажает волеизъявление украинского народа и наносит бешеные убытки государству.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция «Народного фронта») Леонид Емец.

Напомним, в ВРУ зарегистрировали законопроект № 8461, который предусматривает уголовную ответственность за «кнопкодавство». Автором законодательной инициативы является народный депутат, первый заместитель председателя Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец.

Гость программы заметил, что та избирательная система, которая сегодня есть в Украине, наполовину состоит из «мажоритарки» и наполовину – из закрытых списков.

«И та, и другая части – абсолютно коррупционные, потому что там раздают «гречку», а там покупают места в списках. Если мы хотим когда-нибудь увидеть работоспособный честный парламент, эту систему нужно снести и привести систему с открытыми избирательными списками», – считает политик.

Леонид Емец отметил, что «кнопкодавство» искажает волеизъявление украинского народа.

«Это же иллюзия, абсолютная фикция думать, что законы принимаются, чтобы повысить «социалку». Как правило, «кнопкодавят» коммерческие законы. Посмотрите списки: всякие там «энерго», другие вопросы, застройки и тому подобное. Но это момент временного решения вопроса, ибо он ни к чему не приводит», – говорит Леонид Емец.

Политик напомнил, что в последнее время два закона – о языке и о всеукраинском референдуме – было отменено КСУ на основании того, что их принимали с нарушением Конституции, то есть неличным голосованием.

«Все законы, которые были и будут «прокнопкодавлены», рано или поздно пройдут горнило Конституционного суда и будут отменены. На самом деле это же огромные убытки для государства – не только публикация, имплементация этих законов, какое-то время государство живет за фейковыми законами, которые будут отменены», – говорит Леонид Емец.

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