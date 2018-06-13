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среда, 13 июня, 2018, 12:01 Политика
НАБУ начало расследование относительно незаконного обогащения Алексея Филатова

Национальное антикоррупционное бюро проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова.

Об этом сообщили 13 июня в пресс-службе НАБУ, пишет «Украинская правда».

«Начиная с 15 февраля 2018 года, детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование по факту возможного незаконного обогащения заместителя главы Администрации президента Украины», – отмечают в НАБУ.

По данным «Украинской правды», речь идет об Алексен Филатове.

«Все материалы и обращения по этой теме, поступившие после 15 февраля приобщаются к материалам указанного уголовного производства с целью их проверки в рамках досудебного расследования по указанному факту, о чем заявители уведомляются письменно», – добавили в бюро.
коррупцияНАБУнезаконное обогащениеАлексей Филатов
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2018-06-13 13:29 :16