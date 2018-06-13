На заседании Парламентской ассамблеи Польши и Украины обсудят Северный Поток-2

Во вторник, 12 июня, в Варшаве началось двухдневное заседание Парламентской ассамблеи Польши и Украины. Среди тем обсуждения – энергетическая безопасность в регионе, образование и военное сотрудничество.

Об этом сообщает «Польское радио».

«Встреча имеет целью усилить контакты между парламентами, что для нас имеет большое значение. Наши гости посетят Свиноуйсце, чтобы ознакомиться с работой перегрузочного порта и возможностями, которые с этим связаны. Будем говорить о Северном Потоке-2 и образовательных вопросах», – сообщил вице-спикер Сейма Польши Рышард Терлецький.

Дискуссию политиков в рамках Парламентской ассамблеи с украинской стороны возглавляет заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроед.

В дискуссии с польской стороны принимают также участие уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, заместитель министра иностранных дел Бартош Цихоцкий и заместитель министра образования Мажена Махалек.

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